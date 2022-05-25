Госдума приняла закон о внешнем управлении иностранными компаниями

Как сообщила 24 мая пресс-служба Госдумы, законопроект о введении внешнего управления для иностранных компаний принят в первом чтении. Такие меры теперь могут принять к тем предприятиям, которые ушли с российского рынка «без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США».

При этом у Госдуме уточняют, что деятельность компаний должна существенно влиять на стабильность экономики. В качестве примера приводят предприятия, которые были единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими.

Назначить внешнее управление могут, если появились перебои в снабжении продукции, нарушение цепочек поставок, увеличение затрат потребителей. Среди причин также указывается сокращение рабочих мест или действия, которые могут привести к техногенным катастрофам или гибели людей.

Внешняя администрация может работать до 18 месяцев. Отозвать ее могут акционеры, которые владеют 50% акций. При этом также нужно устранить причины назначения внешней администрации. Расходы на внешнее управление должны будут оплачивать сами компании.

Назначать управление иностранными компаниями будет комиссией при Минэкономразвития, переход управления будет утверждаться в суде. При этом у иностранных собственников останется возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций.