Минфин США: Россия больше не сможет обслуживать внешний госдолг

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 24 мая сообщил о том, что не будет продлевать России соответствующую лицензию для проведения платежей по госдолгу. Как пишут «Ведомости», ее срок действия истекает сегодня.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщала ранее, что Вашингтон может не продлить действие соответствующей лицензии. Однако технический дефолт, по ее словам, не смог бы существенно изменить ситуацию.

Минфин России 20 мая сообщал о выплатах по купонному доходу по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 годов. Сумма платежей составила 71,25 млн долларов и 26,5 млн евро соответственно. Минфин США заморозил российские долларовые активы в начале апреля.