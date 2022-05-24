90-й день боев: главное

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности рассказал о ситуации в Украине и о том, что наступление сознательно замедляется.

По его словам, НАТО не приняло во внимание предостережение России о расширении Альянса на восток, и сейчас он приблизился вплотную к границам России, в разы нарастил свой потенциал. Он рассказал о размещении в Украине биолабораторий, бессердечных обстрелах Донбасса с 2014 года, русофобии — из-за этого России пришлось начать спецоперацию.

Шойгу повторил позицию России, что российские военные не наносит ударов по гражданским объектам, в отличие от украинцев. Россия же, напротив, создает гуманитарные коридоры и объявляет режим тишины для вывода мирных граждан.

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — заявил Шойгу.

Специальную военную операцию, добавил он, Россия продолжит до полного выполнения всех задач. В то же время Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета.

Британская разведка сообщила сегодня, что Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северное и южное направления этой операции разделены примерно 25 км удерживаемой Украиной территории.

Украинские силы заняли хорошо укрепленные оборонительные позиции. Здесь сохраняется хорошее командование и контроль.

Но у России есть некоторые локальные успехи. Если удастся захватить Северодонецкий котел, то вся Луганская область окажется под российским контролем. Хотя в настоящее время это главная задача России, операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.

Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, то вероятно российская армия столкнется с дальнейшими трудностями со снабжением.

Помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что при разборе завалов на пригородной АЗС обнаружено 200 тел погибших с высокой степенью разложения. По его словам, местные органы отказались собрать и упаковать тела погибших, МЧС России покинуло рабочее место.

Он также сообщил, что для официального захоронения следует ждать очереди, самостоятельно принести тело умершего в морг и сообщить о том, что погибший убит украинской армией.

BBC сообщила о гибели генерал-майора военно-воздушных сил России в отставке Канамата Боташева. Информацию подтвердили три его бывших подчиненных. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности.

По информации ВВС, Боташев — самый высокопоставленный летчик, погибший в Украине. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что после вчерашней встречи союзников сразу 20 стран выразили готовность поставлять Киеву вооружение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сообщил, что конфликт в Украине меняет правила не только европейской безопасности, но и всего мира. У НАТО две основные задачи: оказание поддержки Украине и предотвращение эскалации войны.

После начала боевых действий НАТО усилило поддержку союзников. Но еще важнее — не допустить эскалации конфликта.

«Возможно, мы были шокированы жестоким вторжением России, но мы не должны удивляться. Это вторжение было одним из самых предсказуемых актов военной агрессии», — заявил Столтенберг.

В ответ на это на востоке НАТО были развернуты дополнительные военные силы от Балтийского до Черного моря: в боевой готовности находятся 100 000 военнослужащих, готовых ответить на любую агрессию и защитить каждый дюйм территории Альянса.

Он также добавил, что готовящиеся санкции должны создать уязвимость путинскому режиму. А нынешний конфликт показывает, как экономические отношения с авторитарными режимами могут создавать проблемы, например, чрезмерную зависимость от импорта ключевых товаров. Свобода же, по словам Столтенберга, важнее торговли, а защита ценностей Альянса важнее прибыли.

Он упомянул также Китай, который не разделяет ценностей НАТО, что подрывает международный порядок.