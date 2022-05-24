90-й день боев: главное

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Министр обороны Сергей Шойгу сегодня на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности рассказал о ситуации в Украине и о том, что наступление сознательно замедляется.
По его словам, НАТО не приняло во внимание предостережение России о расширении Альянса на восток, и сейчас он приблизился вплотную к границам России, в разы нарастил свой потенциал. Он рассказал о размещении в Украине биолабораторий, бессердечных обстрелах Донбасса с 2014 года, русофобии — из-за этого России пришлось начать спецоперацию.
Шойгу повторил позицию России, что российские военные не наносит ударов по гражданским объектам, в отличие от украинцев. Россия же, напротив, создает гуманитарные коридоры и объявляет режим тишины для вывода мирных граждан.
«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — заявил Шойгу.
Специальную военную операцию, добавил он, Россия продолжит до полного выполнения всех задач. В то же время Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета.
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Британская разведка сообщила сегодня, что Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северное и южное направления этой операции разделены примерно 25 км удерживаемой Украиной территории.
Украинские силы заняли хорошо укрепленные оборонительные позиции. Здесь сохраняется хорошее командование и контроль.
Но у России есть некоторые локальные успехи. Если удастся захватить Северодонецкий котел, то вся Луганская область окажется под российским контролем. Хотя в настоящее время это главная задача России, операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.
Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, то вероятно российская армия столкнется с дальнейшими трудностями со снабжением.
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Помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что при разборе завалов на пригородной АЗС обнаружено 200 тел погибших с высокой степенью разложения. По его словам, местные органы отказались собрать и упаковать тела погибших, МЧС России покинуло рабочее место.
Он также сообщил, что для официального захоронения следует ждать очереди, самостоятельно принести тело умершего в морг и сообщить о том, что погибший убит украинской армией.
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BBC сообщила о гибели генерал-майора военно-воздушных сил России в отставке Канамата Боташева. Информацию подтвердили три его бывших подчиненных. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности.
По информации ВВС, Боташев — самый высокопоставленный летчик, погибший в Украине. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.
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Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что после вчерашней встречи союзников сразу 20 стран выразили готовность поставлять Киеву вооружение.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сообщил, что конфликт в Украине меняет правила не только европейской безопасности, но и всего мира. У НАТО две основные задачи: оказание поддержки Украине и предотвращение эскалации войны.
После начала боевых действий НАТО усилило поддержку союзников. Но еще важнее — не допустить эскалации конфликта.
«Возможно, мы были шокированы жестоким вторжением России, но мы не должны удивляться. Это вторжение было одним из самых предсказуемых актов военной агрессии», — заявил Столтенберг.
В ответ на это на востоке НАТО были развернуты дополнительные военные силы от Балтийского до Черного моря: в боевой готовности находятся 100 000 военнослужащих, готовых ответить на любую агрессию и защитить каждый дюйм территории Альянса.
Он также добавил, что готовящиеся санкции должны создать уязвимость путинскому режиму. А нынешний конфликт показывает, как экономические отношения с авторитарными режимами могут создавать проблемы, например, чрезмерную зависимость от импорта ключевых товаров. Свобода же, по словам Столтенберга, важнее торговли, а защита ценностей Альянса важнее прибыли.
Он упомянул также Китай, который не разделяет ценностей НАТО, что подрывает международный порядок.