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90-й день боев: главное

24.05.2022

Шойгу рассказал, что замедление наступления в Донбассе «сознательное»
Разведка Британии: взятие Северодонецка приведет к захвату Луганской области
В Мариуполе при разборе завалов нашли 200 погибших мирных жителей 
BBC рассказала о гибели летчика-генерала
Поставить современное вооружение Киеву готовы 20 стран
Генсекретарь НАТО завил, что Альянс готов ответить на любую агрессию

  • Министр обороны Сергей Шойгу сегодня на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности рассказал о ситуации в Украине и о том, что наступление сознательно замедляется. 

По его словам, НАТО не приняло во внимание предостережение России о расширении Альянса на восток, и сейчас он приблизился вплотную к границам России, в разы нарастил свой потенциал. Он рассказал о размещении в Украине биолабораторий, бессердечных обстрелах Донбасса с 2014 года, русофобии — из-за этого России пришлось начать спецоперацию. 

Шойгу повторил позицию России, что российские военные не наносит ударов по гражданским объектам, в отличие от украинцев. Россия же, напротив, создает гуманитарные коридоры и объявляет режим тишины для вывода мирных граждан. 

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — заявил Шойгу.

Специальную военную операцию, добавил он, Россия продолжит до полного выполнения всех задач. В то же время Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета.

  • Британская разведка сообщила сегодня, что Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северное и южное направления этой операции разделены примерно 25 км удерживаемой Украиной территории. 

Украинские силы заняли хорошо укрепленные оборонительные позиции. Здесь сохраняется хорошее командование и контроль. 

Но у России есть некоторые локальные успехи. Если удастся захватить Северодонецкий котел, то вся Луганская область окажется под российским контролем. Хотя в настоящее время это главная задача России, операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса. 

Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, то вероятно российская армия столкнется с дальнейшими трудностями со снабжением.

  • Помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что при разборе завалов на пригородной АЗС обнаружено 200 тел погибших с высокой степенью разложения. По его словам, местные органы отказались собрать и упаковать тела погибших, МЧС России покинуло рабочее место. 

Он также сообщил, что для официального захоронения следует ждать очереди, самостоятельно принести тело умершего в морг и сообщить о том, что погибший  убит украинской армией.

  • BBC сообщила о гибели генерал-майора военно-воздушных сил России в отставке Канамата Боташева. Информацию подтвердили три его бывших подчиненных. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности.

По информации ВВС, Боташев — самый высокопоставленный летчик, погибший в Украине. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

  • Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что после вчерашней встречи союзников сразу 20 стран выразили готовность поставлять Киеву вооружение. 

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сообщил, что конфликт в Украине меняет правила не только европейской безопасности, но и всего мира. У НАТО две основные задачи: оказание поддержки Украине и предотвращение эскалации войны.

После начала боевых действий НАТО усилило поддержку союзников. Но еще важнее — не допустить эскалации конфликта. 

«Возможно, мы были шокированы жестоким вторжением России, но мы не должны удивляться. Это вторжение было одним из самых предсказуемых актов военной агрессии», — заявил Столтенберг. 

В ответ на это на востоке НАТО были развернуты дополнительные военные силы от Балтийского до Черного моря: в боевой готовности находятся 100 000 военнослужащих, готовых ответить на любую агрессию и защитить каждый дюйм территории Альянса.

Он также добавил, что готовящиеся санкции должны создать уязвимость путинскому режиму. А нынешний конфликт показывает, как экономические отношения с авторитарными режимами могут создавать проблемы, например, чрезмерную зависимость от импорта ключевых товаров. Свобода же, по словам Столтенберга, важнее торговли, а защита ценностей Альянса важнее прибыли.  

Он упомянул также Китай, который не разделяет ценностей НАТО, что подрывает международный порядок.


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