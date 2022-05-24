Троих человек сегодня заочно арестовал Басманный суд Москвы

Как сообщает «Медиазона»*, сегодня Басманный районный суд заочно арестовал журналиста и бывшего игрока клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Его обвиняют в реабилитации нацизма (ч.4 ст.354.1 УК РФ) за пост в Facebook. Сам Аскеров находится не в России, 11 мая МВД объявило его в розыск.

Тот же суд сегодня арестовал основательницу петербургского журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую. Ее обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ). Уголовное дело против нее возбудили 16 марта после антивоенных постов. Она находится во Франции.

И снова Басманный суд заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о распространении «фейков» про армию. Ранее его коллегу Руслана Левиева, основателя Conflict Intelligent Team также арестовали. Поводом для возбуждения уголовного дела о «фейках» (ч.2 ст.207.3 УК РФ) стал ролик на ютуб-канале. В нем, в 9-й день боев, обсуждался обстрел запорожской АЭС. Левиев и Наки находятся за пределами России.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом