Госдума в первом чтении приняла закон о блокировке СМИ без суда

Госдума сегодня одобрила в первом чтении закон, который предоставляет право генпрокурору и его заместителям запрещать деятельность иностранных СМИ. Это можно будет делать в случае «выявления недружественных действий иностранного государства в отношении российских СМИ за рубежом».

Как сообщают в Госдуме, это должно стать зеркальным ответом на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом.

Генпрокурор и его заместители смогут признать регистрацию СМИ недействительной и прекратить лицензию на вещание радио и телевидения. Причиной блокировки может стать противоправная и опасная информация, призывы к санкциям, а также фейки, в том числе о действиях вооруженных сил России.

Иностранных журналистов могут лишать аккредитации за недружественные действия.