Meduza*: в Кремле растет недовольство Путиным

В Кремле все больше недовольных лично Владимиром Путиным, пишет Meduza*. Он настроил против себя даже тех, кто хочет продолжения боев. Поэтому часть элит надеется, что скоро Путин покинет пост, и выбирает преемника.

Близкие к Кремлю источники рассказали, что настроения элит за прошедшие три месяца менялись не раз. Сначала было непонимание, что делать дальше и как санкции скажутся на жизни, потом начался патриотический подъем. Сейчас растет пессимизм и недовольство лично Путиным.

Пока реалистичного сценария, при котором можно закончить боевые действия, в Кремле не видят. Бизнес недоволен тем, что никто не подумал о санкциях, которые приведут к проблемам в медицине, сельском хозяйстве, транспорте уже летом. Все надежды только на серый импорт и торговлю с Китаем и Индией.

Силовики при этом считают, что нужно идти до конца, раз уж ввязались, и действовать жестче. Под этим подразумевается в том числе мобилизация, но на нее не готовы в Кремле.

Путин же не хочет связывать трудности в экономике с боями в Украине. Он не раз говорил, что экономика на подъеме, рубль укрепляется, а спад наблюдался еще в 2020-2021 годах.

Во власти все чаще говорят о том, что будет «после Путина». Но речи о заговоре или свержении нет, однако есть мнение, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет.

В Кремле негласно обсуждаются и преемники. Например, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. При этом все понимают, что Путин может покинуть пост только при ухудшении здоровья. Поэтому дальше личных разговоров подобные планы никуда не идут.

По поводу планируемых референдумов в Херсонской области и ЛДНР мнения расходятся, поскольку все будет зависеть от ситуации на фронтах. Пока самая реалистичная дата — 11 сентября. В те же сроки может пройти референдум о присоединении Южной Осетии. При этом некоторые источники не исключают возможного референдума о «слиянии» с Россией и в Беларуси.

*Meduza признана Минюстом иностранным агентом.