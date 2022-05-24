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#Новости

В Еврокомиссии поддержали использование российских активов для восстановления Украины

24.05.2022

По словам Ляйен, целью мирового сообщества должно быть поражение России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе завила, что конфискованные российские активы должны быть направлены на восстановление Украины. Как передает DW*, целью мирового сообщества должно стать поражение России.

Под восстановлением Украины она имела в виду не только компенсацию нанесенного ущерба, но и создание будущего для украинцев в соответствии с их видением.

«Украина должна победить в этой войне. А путинская агрессия должна обернуться стратегическим провалом», — заявила она.


*DW Минюст России признал иностранным агентом.

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