В Еврокомиссии поддержали использование российских активов для восстановления Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе завила, что конфискованные российские активы должны быть направлены на восстановление Украины. Как передает DW*, целью мирового сообщества должно стать поражение России.

Под восстановлением Украины она имела в виду не только компенсацию нанесенного ущерба, но и создание будущего для украинцев в соответствии с их видением.

«Украина должна победить в этой войне. А путинская агрессия должна обернуться стратегическим провалом», — заявила она.

*DW Минюст России признал иностранным агентом.