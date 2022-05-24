Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального

Сегодня состоялось рассмотрение апелляции на приговор Алексею Навальному по обвинению в мошенничестве при сборе пожертвований и неуважению к суду. За это суд приговорил политика к 9 годам колонии строгого режима. Неуважение к суду появилось в деле после рассмотрения обвинений о клевете на ветерана Игната Артеменко. Онлайн из зала суда вела «Медиазона»*.

В последнем слове, несмотря на требование суда вернуться к рассматриваемому приговору, Навальный говорил о кровопролитии в Украине, российской пропаганде и путинской системе.

Навальный в своей речи указал, что его судили в тюрьме, он также напомнил, что судья Котова в ходе процесса созванивалась с сотрудником администрации президента. А судья Наталья Репникова, которая заменила ему условный срок на реальный, «передала через знакомых адвокатов», что сожалеет о своем решении. Через некоторое время она умерла: официально — от коронавируса.

Прокурор назвала позицию защиты оценкой, а приговор считает справедливым. Проведение выездных заседаний, по мнению обвинения, законом не запрещено, а Навальный должен был ожидать, когда будет погашена судимость, и только тогда участвовать в выборах президента.

В своем последнем слове Навальный сказал, что ранее его все время глушили во время последнего слова. «Вы боитесь, что какой-то зэк что-то там скажет, настолько боитесь, что приставили специального сотрудника, переодетого в гражданку, чтобы он нажимал на какую-то там кнопку», — сказал политик. Под «вы» он подразумевает всю власть.

По поводу оспариваемого приговора Лефортовского суда он сказал, что российский суд «не уважает никто», а ему самому больше бы подошла статья о презрении к суду. Он сказал: «Я презираю ваш суд, я презираю вашу систему и презираю вашу власть». Систему во главе с Путиным он назвал врагами, предателями и убийцами русского народа.

По поводу Украины он сказал, что «эта война, как и ваши суды, полностью построена на вранье». Он вспомнил, как никто не верил сообщениям американской разведки о готовящемся вторжении. А в его приговорах используется «такая же дрянь», которая используется по телевизору при обсуждении Украины.

«Вы все потерпите историческое поражение», — продолжает Навальный. — «Что они [украинцы] должны сделать, чтобы от них отстали?... Не все в России такие чокнутые, ненормальные извращенцы и кровопийцы…»

Он добавил, что вместо судей видит только «именем Российской Федерации», и поэтому хочет сказать им: «Как же без вас было бы хорошо!»

«Надо чтобы все оставили всех в покое: чтобы мы отцепились от этой Украины, чтобы вы, судьи, отцепились от обычных граждан», — продолжает он. — «Ваше время будет не всегда и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в 21 веке. У меня все».

Рассматривать апелляцию Навального Мосгорсуд планировал 17 мая, но по ходатайству защиты рассмотрение дела перенесли. Навальный участвовал в заседании суда по видеосвязи из колонии.

Адвокаты оппозиционера аргументировали свою позицию тем, что приговор был несправедливым и вынесен с процессуальными нарушениями: дело было неподсудно Лефортовскому суду и проводилось фактически в исправительной колонии. Также во время рассмотрения, настаивают адвокаты, была нарушена тайна совещательной комнаты.

По поводу мошенничества защита считает, что не было доказано, что Навальный использовал собранные деньги на личные нужды.

По поводу неуважения к суду адвокат Михайлова отмечает, что никто из потерпевших так и не пришел в суд, в том числе ветеран. Поэтому неизвестно, считают ли они себя оскорбленными. Экспертиза защиты также не подтвердила, что фразы Навального можно считать оскорбительными.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.