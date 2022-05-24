Второй день в Давосе: обсуждается продуктовый кризис и ядерная угроза

Сегодня второй день Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Ключевыми темами стали продовольственный кризис из-за ситуации в Украине, налоговая реформа и изменение климата, пишет The Guardian.

Вместо Российского дома в Давосе появился дом военных преступлений России. Украинские художники организовали экспозицию с более чем 5 тысячами фотографий, которые могут быть свидетельствами военных преступлений России в Украине. На открытии выставки, как пишет Euronews, выступили уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова и мэр Бучи Анатолий Федорук.

Вчера на сессии форума в онлайн формате выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал прекратить всякую торговлю с Россией, ввести больше санкций против Москвы, вплоть до полного эмбарго на нефть. Иностранные компании он призвал уйти с российского рынка.

Сегодня профессор Адам Туз из Колумбийского университета в Нью-Йорке сказал, что беспокойство вызывает Китай. Но помимо этого, добавил он, никто не оценил реальные риски ядерной угрозы. И если Россия применит в Украине ядерное тактическое вооружение, то неясно, какой будет реакция НАТО. Он также добавил, что холодная война становится горячей, поскольку в Украине продолжаются боевые действия.

На сессиях также обсудили налоговую реформу. Предлагается увеличить налоги для богатых, поскольку именно плохо защищенные социально граждане будут иметь больше последствий из-за надвигающегося продовольственного кризиса.

Глава МВФ Кристалина Георгиева обеспокоена тем, что продовольственный кризис также сильнее всего ударит по развивающимся странам. И если банки будут увеличивать ставки, то этот процесс только ускорится. В 2020 году долговая нагрузка на развивающиеся страны и так значительно увеличилась из-за пандемии. В странах с низким уровнем доходов около 60% человек находится в долговом кризисе или близки к нему.

Из-за боев в Украине растут также цен на сырье. Серьезное влияние на мировую экономику оказывает и Китай: из-за пандемии его экономика замедлилась .

По словам Георгиевой, все это увеличивает риски ухудшения ситуации в 2022 году. Поэтому необходимо искоренить причины кризиса — первым делом установить мир в Украине.

Однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что Украина не отдаст земли по мирному договору. Он призвал поддержать страну, в том числе вооружением и финансированием восстановления.