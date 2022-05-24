Бывшего президента Молдовы задержали по обвинению в коррупции и госизмене

Сегодня в доме экс-президента Молдовы Игоря Додона прошел обыск. Как сообщает «Интерфакс», его задержали на 72 часа. Его обвиняют в госизмене и еще по трем статьям уголовного кодекса.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Молдовы Мариана Керпек завила, что следственные действия еще продолжаются. Обыски провели в доме и 12 помещениях, принадлежащих Додону. Обыски проводятся в том числе в офисе Молдово-российского делового союза, который Додон создал и возглавил в феврале 2022 года. На местах работают сотрудники Службы информации и безопасности и Антикоррупционная прокуратура.

Помимо самого Додона, правоохранители изучают имущество посредников. Уголовное дело возбудили по обвинениям в пассивной коррупции, получении политической партией финансирования от преступной организации, в незаконном обогащении и госизмене.

По информации издания, в деле мог быть замешан и беглый олигарх Владимир Плахотнюк. В 2019 году появилось видео из офиса Демократической партии, на которых тогдашний лидер Демпартии Владимир Плахотнюк передает президенту Игорю Додону пакет, предположительно с деньгами.