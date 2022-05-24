Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара начнет новую военную операцию у границ с Сирией. Цель операции, по словам президента, создать у южных границ 30-километровые безопасные зоны для борьбы с террористическими угрозами из этих регионов, пишет Reuters.

Подробностей Эрдоган не сообщил, но добавил, что операция начнется после того, как военные и разведка закончат подготовку.

На севере Сирии Турция с 2016 года провела несколько военных операций по подрыву Курдских народных отрядов самообороны, вооруженного сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской организацией. Отряды народной самообороны помогли сформировать Сирийские демократические силы (СДС) — эту коалицию возглавляют курды. На них с 2014 года полагаются США в борьбе с «Исламским государством» (запрещенным в России) .

Ранее Турция заблокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сославшись на то, что они укрывают связанных с РПК террористов и последователей священнослужителя, которого Турция обвиняет в организации попытки госпереворота в 2016 году.

Фото: kremlin.ru