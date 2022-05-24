ООН: в Украине погибло 3930 мирных жителей

По данным ООН с 24 февраля по 22 мая в Украине погибло 3930 мирных жителей. Ранения получили 4532 человека. Среди погибших 257 детей. Ранено 394 ребенка.

Большинство жертв произошло из-за применения средств взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

В ООН напоминают, что фактические цифры могут быть значительно выше: эксперты пока не имеют доступа к местам, где велись активные боевые действия. Это касается, например, Мариуполя, Изюма и Попасной, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.