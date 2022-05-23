89-й день боев: главное

- Сегодня суд в Киеве вынес приговор 21-летнему российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, а также умышленном убийстве мирного жителя.
Убийство произошло 28 февраля в Сумской области. Шишимарин с колонной техники продвигался по территории Украины, но их колонну разбили. Шишимарин и еще несколько военнослужащих пытались скрыться, угнали гражданский автомобиль. Но в поселке Чупаховка они увидели мужчину, который ехал на велосипеде. Старший по званию скомандовал Шишимарину выстрелить в него, якобы для того чтобы он не выдал россиян ВСУ. Шишимарин вину признал, но говорил о том, что раскаивается, а убивать мужчину не хотел: он выстрелил короткой очередью из автомата.
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При разборе завалов в Харькове обнаружили 150 тел погибших. Еще 250 человек удалось спасти, пишет DW*. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины. С начала боев спасатели разобрали завалы на 98 объектах. Минобороны РФ отрицает удары по гражданским объектам.
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Президент Украины сообщил о 87 погибших в поселке Десна Черниговской области. Как пишет ВВС, это одна из самых больших одномоментных потерь Украины. В населенном пункте, удар по которому был нанесен 17 мая, находится учебный центр Вооруженных сил Украины.
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все украинские пленные, сдавшиеся на «Азовстали», содержатся на территории ДНР, сообщает «Интерфакс». По словам Пушилина, над ними будет организован международный трибунал, который также пройдет на территории ДНР. Устав трибунала сейчас прорабатывается.
Всего, по данным Минобороны, с завода сдались в плен 2439 человек.
При этом в МИД, после заявления Пушилина, не исключили обмен пленных. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что он допускает любую «возможность, которая не противоречит здравому смыслу», пишет «Интерфакс».
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Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с 23 мая в регионе будет введено в обращение две валюты. Курс гривны к рублю будет 2 к 1.
Он отметил, что предприятия и бизнесмены смогут выставлять цены как в гривнах, так и в рублях. По его словам, пока это право, но в скором времени станет обязательным.
Сальдо также заявил, что в Херсоне в скором времени планируется открыть отделение российского банка.
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Британская разведка считает, что потери России в Украине составили почти столько же, сколько за 9 лет в войне в Афганистане.
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«Проект»** сообщил, что в Украине задействованы почти все воинские соединения, которые могут вести наступление. Участвует в боях Росгвардия, полиция, миротворческое соединение, которое Россия может отправить в международные миссии под эгидой ООН. Журналисты проанализировали досье 166 командиров воинских соединений. Оказалось, что у многих есть штрафы, долги по ЖКХ и алиментам, административные наказания.
*DW Минюст признал иностранным агентом.
**«Проект» признан нежелательной организацией.