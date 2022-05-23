89-й день боев: главное

Сегодня суд в Киеве вынес приговор 21-летнему российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, а также умышленном убийстве мирного жителя.

Убийство произошло 28 февраля в Сумской области. Шишимарин с колонной техники продвигался по территории Украины, но их колонну разбили. Шишимарин и еще несколько военнослужащих пытались скрыться, угнали гражданский автомобиль. Но в поселке Чупаховка они увидели мужчину, который ехал на велосипеде. Старший по званию скомандовал Шишимарину выстрелить в него, якобы для того чтобы он не выдал россиян ВСУ. Шишимарин вину признал, но говорил о том, что раскаивается, а убивать мужчину не хотел: он выстрелил короткой очередью из автомата.

При разборе завалов в Харькове обнаружили 150 тел погибших. Еще 250 человек удалось спасти, пишет DW*. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины. С начала боев спасатели разобрали завалы на 98 объектах. Минобороны РФ отрицает удары по гражданским объектам.

Президент Украины сообщил о 87 погибших в поселке Десна Черниговской области. Как пишет ВВС, это одна из самых больших одномоментных потерь Украины. В населенном пункте, удар по которому был нанесен 17 мая, находится учебный центр Вооруженных сил Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все украинские пленные, сдавшиеся на «‎Азовстали», содержатся на территории ДНР, сообщает «‎Интерфакс». По словам Пушилина, над ними будет организован международный трибунал, который также пройдет на территории ДНР. Устав трибунала сейчас прорабатывается.

Всего, по данным Минобороны, с завода сдались в плен 2439 человек.

При этом в МИД, после заявления Пушилина, не исключили обмен пленных. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что он допускает любую «возможность, которая не противоречит здравому смыслу», пишет «‎Интерфакс».

Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с 23 мая в регионе будет введено в обращение две валюты. Курс гривны к рублю будет 2 к 1.

Он отметил, что предприятия и бизнесмены смогут выставлять цены как в гривнах, так и в рублях. По его словам, пока это право, но в скором времени станет обязательным.

Сальдо также заявил, что в Херсоне в скором времени планируется открыть отделение российского банка.

Британская разведка считает, что потери России в Украине составили почти столько же, сколько за 9 лет в войне в Афганистане.

«‎Проект»** сообщил, что в Украине задействованы почти все воинские соединения, которые могут вести наступление. Участвует в боях Росгвардия, полиция, миротворческое соединение, которое Россия может отправить в международные миссии под эгидой ООН. Журналисты проанализировали досье 166 командиров воинских соединений. Оказалось, что у многих есть штрафы, долги по ЖКХ и алиментам, административные наказания.

*DW Минюст признал иностранным агентом.

**«‎Проект» признан нежелательной организацией.