Путин встретился с Лукашенко в Сочи

В резиденции Бочаров Ручей в Сочи сегодня провели переговоры Владимир Путин и Александр Лукашенко. Лукашенко отметил серьезно укрепившийся рубль, снижение безработицы. Оба президента согласились, что сейчас время возможностей.

Путин сказал, что экономика достойно выдерживает санкционный удар. Особенно помог, по мнению Путина, переход на рубли при расчетах с партнерами. Президент России отметил большую грядущую работу по строительству Союзного государства — но ее они будут проводить неспеша, выверяя каждый шаг.

По оценкам Лукашенко, «‎экономика в России и вообще у нас в союзе [Союзном государстве] не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется, падает уровень безработицы», а рубль укрепляется бешеными темпами.

Лукашенко также сказал, что страны совместно работают на производстве всего, что «‎нужно нашей совместной армии». Но от НАТО, по словам президента Беларуси, исходит угроза и планы по отделению западной части Украины и Беларуси.