«‎Проект»*: в Украине участвуют все способные идти в наступление подразделения ВС

Журналисты «‎Проекта»* выяснили, что в Украине задействованы все способные идти в наступление подразделения российских Вооруженных сил, в том числе полиция и Росгвардия. Переброшены военные из 53 регионов: от Калининграда до Камчатки. При этом у командиров зачастую нет собственного жилья, но есть долги за услуги ЖКХ и по алиментам.

Среди войск участвуют в боях в Украине все имеющиеся сухопутные армии — 11 общевойсковых и одна танковая, все наступательные силы ВДВ, шесть разведбригад Генштаба. Из морских соединений задействованы морская пехота всех четырех флотов и надводные корабли Черноморского флота. Переброшены самоходная артиллерия, истребительные, штурмовые и бомбардировочные полки Воздушно-космических сил России и флотская авиация. В Украину отправлено и единственное миротворческое соединение, которое Россия может направить для решения международных конфликтов под эгидой ООН.

Оставшиеся подразделения находятся у западных границ из-за возможного противостояния с НАТО. Из общей численности российской армии в 900 тысяч человек у границ Украины было задействовано 20% ее личного состава.

У трех генералов из 12 командующих сухопутными армиями в собственности нет никакой недвижимости — они живут в служебных квартирах. У остальных — одна или две небольшие квартиры. При этом полковники, которые командуют дивизиями, зарабатывают втрое меньше своих коллег, например, в Германии.

Пять человек привлекались к административной ответственности. Один — за нежелание бороться с коррупцией среди подчиненных. Речь идет о полковнике Игоре Коледе, командире 30-й мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии: он не хотел увольнять офицера-коррупционера. Его соединение наступало на Харьков.

Каждый пятый в выборке издания имел штрафы ГИБДД, а каждый шестой не оплачивал их вовремя. Среди офицеров есть те, кого лишали прав за вождение в нетрезвом виде или провокацию ДТП.

Эти люди — цвет современной российской армии, отмечают журналисты. У всех есть высшее образование, а дополнительное профильное обучение прошли 40% военных .

«‎Тогда что говорить о социально-экономическом положении их подчиненных, рядовых солдат российской армии», — заключают журналисты.

Кроме того, каждый восьмой офицер был связан с Украиной, не менее 20 командиров погибли в боях. Четверо из погибших закончили свою жизнь там же, где и родились — в Украине.

*«‎Проект» Минюст России признал нежелательной организацией в России.