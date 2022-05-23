СБУ: Медведчук дал показания против Петра Порошенко

Служба безопасности Украины опубликовала сегодня показания Виктора Медведчука. Его обвиняют в госизмене и содействии терроризму. Медведчук обвинил Петра Порошенко в связях с Россией и участии в схемах по выводу госсобственности. Адвокат бывшего президента Украины назвал это пиаром.

Виктор Медведчук рассказал о схеме выхода из государственной собственности части основной нефтедобывающей линии «Самара–Западное направление» для дальнейшей перекачки через него дизельного топлива.

Петр Порошенко в этой схеме якобы обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством России, а потом обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских госучреждениях.

В 2014–2015 годах, по версии Медведчука, был создан механизм закупки угля для нужд энергетической отрасли Украины в ЛДНР.

Адвокат бывшего президента Игорь Головань сообщил, что то, что делает СБУ — это исключительно пиар. По его мнению, эти показания были опубликованы сейчас из-за сегодняшнего заседания по аресту имущества Порошенко.