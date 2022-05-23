Зеленский призвал усилить санкции против России

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал страны усилить санкции в отношении России. В частности, он упомянул необходимость ввести полное эмбарго на нефть, блокировку всех банков и полное прекращение торговли, сообщает Associated Press.

Основными темами в этом году объявлены конфликт в Украине, проблемы изменения климата и мировая экономика. Основатель форума Клаус Шваб заявил, что «эта война (в Украине) действительно является поворотным моментом в истории, и она изменит наш политический и наш экономический ландшафт в ближайшие годы». А у людей все больше страхов погрузиться в нищету и умереть от голода.

Зеленский выступил перед участниками форума онлайн. «Максимальными» санкциями против России он назвал полное прекращение торговли, эмбарго на нефть, блокировку банков. Он также настаивает на выводе всех иностранных компаний, чтобы не допустить поддержки войны.

В этом году Форум будет проходить четыре дня. Обычно он проходил зимой, но из-за пандемии сроки были сдвинуты на май. В 2021 и 2020 году его отменили из-за коронавируса. В нем участвуют руководители корпораций, чиновники и политики.