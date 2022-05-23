ООН: число беженцев в мире превысило 100 миллионов человек

По данным ООН, число людей, вынужденных бежать от конфликтов во всем мире, впервые за всю историю наблюдений превысило 100 млн человек. Это 1% населения мира.

По словам комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, этот рекорд никогда не должен был быть установлен. Гранди также сказал, что эта цифра должна стать тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, преследований и устранения основных причин, вынуждающих людей покидать свои дома.

К концу 2021 года число вынужденно перемещенных лиц во всем мире выросло до 90 млн человек. Основными причинами стали новые волны насилия в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане и Конго. В этом году только из Украины вынуждены были бежать 8 млн человек внутри страны, а из Украины — 6 млн человек.