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#Новости

Президент Сенегала планирует посетить Киев и Москву

23.05.2022

Он планирует призвать стороны к переговорам

По информации Reuters, президент Сенегала Маки Салл планирует на нынешней неделе посетить Москву и Киев. Он приедет как председатель Африканского союза, но главная его цель: добиться деэскалации конфликта в Украине. 

Призывы к переговорам Маки Салл высказал на совместной пресс-конференции вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем. По его словам, позиция африканцев проста: они хотят  мира, работают над прекращением огня и диалогом. 

Сенегал воздержался от голосовали за резолюцию Совета Безопасности ООН против действий России в Украине. 


Фото: Reuters



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