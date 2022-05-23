Президент Сенегала планирует посетить Киев и Москву

По информации Reuters, президент Сенегала Маки Салл планирует на нынешней неделе посетить Москву и Киев. Он приедет как председатель Африканского союза, но главная его цель: добиться деэскалации конфликта в Украине.

Призывы к переговорам Маки Салл высказал на совместной пресс-конференции вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем. По его словам, позиция африканцев проста: они хотят мира, работают над прекращением огня и диалогом.

Сенегал воздержался от голосовали за резолюцию Совета Безопасности ООН против действий России в Украине.

Фото: Reuters