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#Новости

Британская разведка: в Украине Россия потеряла столько же людей, сколько в Афганистане

23.05.2022

Война в Афганистане длилась 9 лет

Министерство обороны Великобритании опубликовало последнюю сводку разведки. По данным спецслужб, в первые три месяца «специальной военной операции» число погибших российских военных вероятно было таким же, как и в Советском Союзе во время его девятилетней войны в Афганистане. 

Причины таких мощных потерь в сочетании плохой тактики на малых высотах, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости и неудачного командования, которое усиливает неудачи и повторяет ошибки, считают в разведке. При этом потери продолжают расти.

В Британии также считают, что российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям, понесенным во время войн. Сейчас, по мере роста числа жертв в Украине, которые будут становиться все более очевидными, общественное недовольство боевыми действиями может возрасти.



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