Байден не исключил применение силы для защиты Тайваня

Президент США Джо Байден во время своей поездки в Азию заявил, что США окажет военную поддержку Тайваню в случае нападения Китая. Однако такого развития событий он не ожидает, пишет Reuters.

Тайваньский вопрос — самый существенный в отношениях США и Китая. На вопрос журналиста в Токио, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае нападения Китая, Байден ответил: «Да». Однако он добавил, что не ожидает такого развития событий. Японская сторона сообщила, что будет развивать свою оборонную мощь и в случае необходимости поддержит США.

Байден сделал подобное заявление о защите Тайваня в октябре. В то время представитель Белого дома заявил, что президент не объявлял о каких-либо изменениях в политике США.

Центральной темой обсуждения в Азии был запуск Индо-Тихоокеанского экономического плана — обширного плана, обеспечивающего экономическую опору для взаимодействия США с Азией.