88-й день боев: главное

Минобороны России сообщило, что Мариуполь полностью взят под контроль российских военных. Из завода «Азовсталь» сдались в плен 2439 человек.

В Институте изучения войны отмечают, что Россия может завышать число сдавшихся в плен украинских военных, чтобы обеспечить условия для более выгодного обмена на россиян. Помимо этого, такое завышение могут делать для того, чтобы избежать признания, что сотни, а не тысячи человек могли удерживать оборону завода, пишет «Новая газета. Европа».

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российская сторона закончила разбирать завалы драмтеатра. Вся техника вывезена.

«Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито граждан Мариуполя русской бомбой в драматическом театре. Мертвые были похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше», — рассказал Андрющенко.

Минобороны России отрицает удары по гражданской инфраструктуре и по драмтеатру.

Британская разведка сообщила, что Северодонецк остается одним из приоритетных направлений для российских войск. Сюда передислоцировали единственную действующую в России роту боевых машин огневой поддержки танков «Терминатор».

Их присутствие говорит о том, что к этой атаке причастна Центральная группировка войск (ЦГВ), она является единственным формированием, поставившим эту технику. Ранее эта группировка понесла значительные потери под Киевом. Однако при наличии максимум десяти машин они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию, считают в спецслужбе.

Британия ведет переговоры с НАТО о поставках современного вооружения в Молдову. Об этом в интервью The Telegraph рассказала министр иностранных дел Лиз Трасс. По ее словам, это необходимо для обороны и защиты от российский агрессии.

В Минобороны заявляли, что одна из целей спецоперации — получить выход к Приднестровью, сепаратистскому региону Молдовы, в котором есть контингент российских войск. Там якобы тоже притесняют русскоязычное население.

Немецкая разведка фиксирует присутствие неонацистов и крайне правых экстремистов в рядах российских военных. На эти данные обратили внимание журналисты «Вот так».

Конкретной статистики в разведданных нет. Но в составе российских сил есть «как минимум две группы с правоэкстремистскими настроениями». Речь идет об Имперском легионе, военизированном подразделении ультраправого объединения «Русское имперское движение», и группе «Русич». Первая из них воевала на Донбассе в 2014 и 2015 годах. Вторая вошла в Украину в 2022 году, но одноименное подразделение было и в 2014 году на Донбассе.

В докладе обратили внимание на награждение участвовавших в наступлении на Мариуполь. Глава ДНР Денис Пушилин вручил награды бойцам, среди которых оказался ополченец с нашивкой, повторяющей эмблему солдат 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». На рукаве того же бойца виден скандинавский символ Одина «Валькнут», который также популярен среди неонацистов.