Российские суды рассматривали по 40 дел о «‎фейках»‎ в день

Как сообщил юрист и правозащитник «‎Агоры» Павел Чиков, ‎российские суды рассмотрели 2029 административных дел о дискредитации вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), 352 из них — в Москве.

В Административном кодексе новая статья появилась 4 марта. По подсчетам Чикова, в день суды рассматривали по 40 дел, штрафы составляли по 30 тыс. и 50 тыс. рублей.

За повторную дискредитацию заведено как минимум четыре уголовных дела (ст. 280.3 УК РФ). Дела расследуют в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Кемерове и Нальчике.

О призывах к санкциям рассмотрено четыре административных дела (ст. 20.3.4 КоАП), причем два из них в Горно-Алтайске, одно в Тольятти и еще одно в Москве.