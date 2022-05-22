Около 5 тысяч школьников приняли сегодня в пионеры

РИА Новости сообщило, что сегодня на Красной площади КПРФ принял в пионеры около 5 тыс. школьников. На рассмотрение Госдумы 19 мая вынесли законопроект о возрождении пионерии — создании движения школьников «Большая перемена».

Мероприятия на Красной площади приурочили к 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. Ленина. Дети принесли клятву верности делу Ленина, Коммунистической партии. Пионерами стали ученики из Москвы, Московской области и регионов Центрального федерального округа.

О возрождении пионерии и создании нового общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена» заявили в Госдуме. С такой инициативой выступили представители всех политических фракций Госдумы, а также сенаторы Совета Федерации. Детям хотят привить традиционные ценности российского общества, любовь и уважение к родине и чувство личной ответственности перед нынешним и будущими поколениями за свою судьбу и судьбу Отечества. Участие в движении будет добровольным с шести лет. По оценкам председателя комитета по просвещению Ольги Казаковой, в новое движение уже в ближайшее время смогут войти 18 млн детей. Возглавить наблюдательный совет организации будет предложено президенту России Владимиру Путину.