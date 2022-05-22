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#Новости

Представители нескольких стран покинули переговоры министров торговли АТР

22.05.2022

Так они выразили неодобрение действий России в Украине

Reuters 21 мая сообщил, что встречу министров торговли АТР в Бангкоке покинули представители нескольких стран. Так они «выразили неодобрение незаконной агрессивной войне России в Украине и ее экономических последствий в регионе АТЭС».

Бойкотировали выступление министра экономики России Максима Решетникова представители Канады, Новой Зеландии, США, Японии и Австралии. Они также призывали к более решительным формулировкам против России в заключительном заявлении группы, которое будет опубликовано в воскресенье.


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