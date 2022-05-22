Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине на 40 млрд долларов. Документ президенту доставили в Корею, где он находится с рабочим визитом. Средства выделят в 2022 году. На что пойдут средства, рассказала в своем Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

На оружие, закупку боеприпасов, разработку оборонительной стратегии, военную технику, обучение, разведывательное сообщение и укрепление обороны и безопасности Украины направят больше 23,75 млрд долларов. Сюда же входит и поддержка военной промышленности Украины.

Экономическая и техническая помощь составит 9 млрд долларов. Это и бюджетная поддержка, и обеспечение работы правоохранительных органов, защита от химических, биологических и ядерных угроз, обеспечение энергетических потребностей страны.

Гуманитарная помощь составит 6,58 млрд долларов. В этот пункт входит продовольственная помощь людям во всем мире, страдающим от голода из-за российских действий. Помощь беженцам в США включает и медицинскую поддержку.

Закон предусматривает и финансирование мер Минюста США по аресту и продаже конфискованного имущества (например, яхт российских олигархов) (67 млн), меры Минфина США по отслеживанию финансовой активности России (52 млн), а также восстановление американской дипломатии в Украине (327 млн).