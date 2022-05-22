The Telegraph: Британия планирует поставить оружие в Молдову

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью The Telegraph рассказала, что Британия планирует поставить в Молдову современное вооружение. По ее словам, Путин полон решимости создать «большую Россию», и Молдова может стать следующей целью.

Трасс сообщила, что оборона Молдавии должна соответствовать «стандартам НАТО» для сдерживания любого нападения в будущем. Переговоры о поставках ведутся совместно с союзниками. Если странам удастся договориться, то члены НАТО предоставят Молдове современное вооружение, заменив оборудование советских времен, и обучат солдат тому, как его использовать.

Фото: Reuters