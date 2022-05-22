Close

#Новости

Ходорковского и Каспарова Минюст объявил иноагентами

22.05.2022

В ведомстве считают, что они получают финансирование из Украины

Министерство юстиции России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. 

По данным Минюста, они занимаются политической деятельностью и получают финансирование из Украины. Гарри Каспаров также получает деньги от Human Right Foundation (США).

Всего в списке физлиц-иноагентов семь человек. Среди них политики Владимир Кара-Мурза и Леонид Волков, журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, а также Алишер Моргенштерн. У всех Минюст обнаружил финансирование из Украины. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.