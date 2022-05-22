Ходорковского и Каспарова Минюст объявил иноагентами

Министерство юстиции России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

По данным Минюста, они занимаются политической деятельностью и получают финансирование из Украины. Гарри Каспаров также получает деньги от Human Right Foundation (США).

Всего в списке физлиц-иноагентов семь человек. Среди них политики Владимир Кара-Мурза и Леонид Волков, журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, а также Алишер Моргенштерн. У всех Минюст обнаружил финансирование из Украины.