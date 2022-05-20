86-й день боев: главное

The New York Times опубликовала новые видео, свидетельствующие о казнях мирных жителей. На одном из видео, снятом наружной камерой наблюдения, видно, как двое российских военных с оружием ведут девять человек. Некоторые люди с поднятыми руками или держатся за ремни впереди идущих.

После этого, на втором видео, снятом очевидцем из соседнего дома, видно, как людей заводят за дом, использовавшийся как российская база.

На третьем видео с дрона видны погибшие и российские солдаты.

Среди первых девятерых был мужчина в ярко-синей толстовке. Он же, уже погибший, различим на последних кадрах. Всех девятерых более живыми не видели.

Тяжелораненых военных из завода «Азовсталь» вывезли в Украину, сообщил командир полка «Азов»** Денис Прокопенко. Гражданских с завода эвакуировали полностью, сейчас продолжается работа по вывозу тел погибших. В Минобороны России заявили, что всего из завода сдались в плен 1 908 человек.

Правозащитники сообщали 19 мая, что украинских солдат вывозят в СИЗО в регионах России. Из них планируют выбить показания о нацистских преступлениях и провести показательный процесс в России или ЛДНР. Российские депутаты также говорили о том, что необходимо провести над ними суд, а может даже и снять мораторий на смертную казнь для них. В Международном комитете Красного Креста сообщали, что некоторых военных зарегистрировали как военнопленных — это означает, что с ними должны обращаться (в том числе и с незарегистрированными) как с военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.

Сегодня в интервью DW* бригадный генерал бундесвера в отставке Райнер Швальб рассказал о том, что азовцев вряд ли казнят в России: это еще больше усилит изоляцию страны. Захват как можно большего числа военных должен был, по мнению Швальба, укрепить нарратив Путина о том, что он борется с нацистами, а состоит ли на самом деле полк «Азов»** из нацистов — не так уж и важно. Такой шаг необходим в первую очередь для пропаганды в России.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил об обстреле школы в Северодонецке. В ней скрывалось около 200 человек, в том числе дети. Трое взрослых погибли на месте. Минобороны России утверждает, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.

На коллегии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что близится освобождение Луганской народной республики. По его словам, сейчас усилилась напряженность из-за США и НАТО у западных границ России. Для противостояния этой угрозе создадут 12 новых военных подразделений на западе страны.

«Медиазона»* и ВВС в совместном исследовании подтвердили гибель в Украине 2 622 человек с 24 февраля по 18 мая. Вместе с волонтерами они оценивали только официальные сообщения о погибших. Данных о пропавших без вести или взятых в плен нет. Чаще всего погибают военнослужащие из Бурятии и Дагестана. В Бурятии похороны проходят чуть ли не каждый день.

Также чаще стали появляться сообщения о гибели добровольцев — к 20 мая появилось не менее 32 случаев. Большинство из них — запасники или казаки.

Журналисты The Moscow Times поговорили с российскими контрактниками, которые собираются отправиться в Украину. Им предложили зарплату в 200 тыс. рублей, но обмундирование — вплоть до аптечек и бинтов — им придется закупать самостоятельно. Экипировка из бронежилета, шлема, медикаментов и прочего стоит около 200 тыс. рублей.

Сенаторы США одобрили пакет военной и гуманитарной помощи для Украины. Сумма составит около 40 млрд долларов. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Сегодня страны G7 также приняли решение направить в Украину около 19,8 млрд долларов. Финансовые лидеры «Большой семерки», представляющие США, Японию, Канаду, Великобританию, Германию, Францию ​​и Италию, пообещали поддержать разрушенную экономику Украины на плаву, пишет The Guardian.

Пентагон 19 мая сообщил о телефонном разговоре высшего военного офицера США генерала Марка Милли с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Это был первый их разговор с 24 февраля, пишет Reuters.

«Военачальники обсудили несколько проблем, связанных с безопасностью, и договорились держать линии связи открытыми», — сказал представитель Милли, но детали их разговора будут храниться в тайне, добавил он.

Минобороны России сообщило, что обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Эксперты считают, что это позволит приблизить дипломатическое решение конфликта.

В России единороссы Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект, снимающий ограничения на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Сейчас заключить первый контракт можно до 40 лет, а иностранцам — до 30 лет. Законопроектом предельный возраст предлагается отменить.

Законодатели пояснили, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам, пишет «Парламентская газета».

*DW и «Медиазону» Минюст России признал иностранными агентами.

**Полк «Азов» признан запрещенной организацией на территории России.