The Guardian: США поддерживают новый план Маршалла для Украины

The Guardian сообщает, что в администрации Байдена готовы поддержать план в стиле плана Маршалла по восстановлению Украины. По словам министра транспорта США Пита Буттиджуча, проект предполагает не только физическое восстановление инфраструктуры, нынешнюю военную поддержку, но и способность Украины создать устойчивую экономику и политическую систему.

Пока идут активные боевые действия, может показаться преждевременным разговор о восстановлении. Но на Международном транспортном форуме в Лейпциге на этой неделе обсуждалось сразу несколько вопросов. Министры обсуждали, каким образом можно забрать простаивающее в портах зерно: его нехватка отразится на глобальной продовольственной безопасности.

По словам Буттиджуча, украинские министры думают о том, чтобы не просто реконструировать то, что осталось от советской эпохи.

План Маршала, названный по имени госсекретаря США на тот момент, приняли для восстановления Европы после Второй мировой войны по инициативе США в 1947 году. Европейцы получили гуманитарную помощь, а экономики стран — многомиллиардную поддержку.