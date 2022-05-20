Тяжелораненых c завода «Азовсталь» вывезли на территорию Украины

Минобороны России сообщило, что всего из завода «Азовсталь» сдались 1 908 человек. Часть военных находится в ДНР, раненых отвезли в больницы. Между тем сегодня командир полка «Азов»* Денис Прокопенко рассказал об обмене тяжелораненых.

По словам Прокопенко, приказ прекратить оборону завода «Азовсталь» поступил от высшего командования для спасения жизней и здоровья военнослужащих. Он также сообщил, что гражданских эвакуировали, тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Процесс вывоза тел погибших продолжается.

*Полк «Азов» в России признан запрещенной организацией.