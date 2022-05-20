Шойгу: освобождение ЛНР близится к завершению

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии министерства рассказал о том, что близится освобождение ЛНР. Он также добавил, что в зоне ответственности Западного военного округа нарастает напряженность из-за НАТО и США.

В ЛНР российские военные с подразделениями народной милиции ЛНР расширяют контроль над территорией Донбасса. Освобождение ЛНР, по его словам, близится.

Он добавил, что в Украине российские военные делают все, чтобы не допустить гибели мирного населения. Для этого постоянно работают гуманитарные коридоры. В Россию вывезли с начала боевых действий 1,377 млн человек.

Ситуация на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. По данным Шойгу, за последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с 3-х до 45-ти в год), американские корабли систематически заходит в Балтийское море. У берегов Калининградской области в этом году они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.

Он указал и на то, что США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ. В связи с этим до конца года будет сформировано 12 воинских частей и подразделений.