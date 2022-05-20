NYT опубликовала новые видео с пленными мирными жителями в Буче

The New York Times рассказала о двух видео, на которых видно, как российские десантники ведут мужчин в Буче. После их никто не видел живыми.

Видео было сделано 4 марта камерой видеонаблюдения и свидетелем из соседнего дома. Это видео, добавляет NYT, является самым ярким доказательством того, что мирные жители находились в плену и под стражей российских военных за несколько минут до казни.

Двое военных ведут под прицелом девять мужчин. Некоторые держатся за голову, а некоторые — за ремни идущих перед ними пленников. «Заложники лежат там, у забора», — говорит человек, снимавший видео. Девять мужчин ложатся на землю, и видео заканчивается.

О том, что было после, рассказали восемь свидетелей. Солдаты отвели мужчин за соседнее офисное здание, которое русские захватили и превратили в импровизированную базу. Были выстрелы. Пленники не вернулись.

Видео с дрона от 5 марта, которое получили в The New York Times, подтверждает слова свидетелей. Среди девятерых мужчин был один в приметной синей толстовке. На видео с дрона показаны трупы на земле у офисного здания, а рядом с ними стоят два российских солдата. Среди тел виднеется и синяя толстовка на одном из убитых.

Фото: скриншот видео