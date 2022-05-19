Второе уголовное дело против российских военных рассмотрят 26 мая в Украине

Издание «Ґрати» рассказало о втором уголовном деле против российских военных, которое рассматривают в Украине. Александра Бобыкина и Александра Иванова обвиняют в нарушении законов и обычаев войны: 24 февраля они обстреляли из артиллерии Харьковскую область. Следующее заседание состоится 26 мая в Котелевском районном суде Полтавской области.

По версии следствия, 24 февраля они участвовали в обстреле из установки залпового огня «Град» Харьковской области сначала с российской территории, потом с украинской. В результате была разрушена гражданская инфраструктура, жилые дома и лицей.

Обвиняемые служили в армии по контракту. Бобыкин был водителем-заряжателем боевой машины, а Иванов — наводчиком. Их бригада прибыла в Белгородскую область на границу с Украиной 22 февраля, где и получила информацию о подготовке «военной операции против Украины».

С территории России 24 февраля они выстрелили на территорию Харьковской области, а потом, когда пересекли границу, направили боевую машину на Харьков.

Прокурор Василий Панов добавил, что они достоверно знали, что этот тип вооружения имеет неизбирательное действие, и в район поражения обязательно попадут объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и гражданские лица. Личности командиров, которые отдавали эти приказы, еще устанавливаются.

Бобыкин и Иванов попали в плен в тот же день: Иванов сдался сам, а Бобыкин рассказал, что хотел бежать в Россию, а оттуда — в Норвегию. Он скрывался около 10 дней в детском лечебно-оздоровительном комплексе «Солнечный» на окраине Харькова, а затем в пустой квартире.

Иванов отрицает, что участвовал в наводке. «Я не участвовал в первом залпе. Во втором — я в медичке был, — сказал Иванов. — Первый залп я отказался наводить. Нам сказали, что будет стрельба ночью, я сказал: «Я не буду стрелять, наводиться. Потому что в другую страну».

Бобыкин рассказывал в интервью одному украинскому блогеру, что они догадывались, что это не учения, но командование все отрицало. На вопрос, как он спит, солдат рассказал: «Я могу придумать тысячу и одну сказку, что сплю плохо, но я не вижу этого. Я не вижу, что происходит после «Града». То есть это не отпечатывается в памяти».

На первом заседании Бобыкин и Иванов полностью признали вину и согласились давать показания. В связи с этим прокурор просил рассматривать дело без исследования доказательств. Обвиняемые не возражали.

На суде они рассказывали также, что часть сослуживцев отказалась выполнять приказ. О том, куда они стреляют, они узнали только во время следствия. Суд объявил перерыв до 26 мая.

Фото: Скриншот с видео Volodymyr Zolkin, YouTube