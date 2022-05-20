Четверых бывших сотрудников ФБК* арестовали заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших юристов ФБК* Любовь Соболь*, Ивана Жданова, Леонида Волкова* и Вячеслава Гимади. Арест заочный — все четверо находятся за границей, сообщает Интерфакс.

Решение по Соболь и Гимади принято 6 мая. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК). Соболь проходит также по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

ОВД-инфо* уточняет, что решение об аресте Леонида Волкова и Ивана Жданова суд вынес 5 и 18 мая соответственно. Волкова обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Жданова — по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК), создании НКО, «посягающей на личность и права граждан» (ч. 2 ст. 239 УК), финансировании «экстремистской» деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Все они объявлены в международный розыск.

*ФБК признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.

ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом.

Леонид Волков и Любовь Соболь также признаны физлицами — иностранными агентами.