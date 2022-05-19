85-й день боев: главное

Минобороны России сообщило, что за последние сутки из завода «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 человек. Всего вывезено 1 730 военных. Также в Telegram-канале ведомства опубликовали несколько видео, где украинские военнопленные рассказывают об условиях содержания.

Правозащитники сообщают, что часть военных вывезли в колонии в России. Их показания должны будут стать основой для процесса о военных преступлениях Киева.

В The New York Times уточняют, как с ними должны обращаться в соответствии с международными нормами Женевской конвенции. Люди должны иметь защиту от насилия, обеспечивать едой, одеждой, иметь доступ к медицинской помощи. Несколько сотен солдат зарегистрировал Международный комитет Красного Креста. Это дает им статус военнопленных, а значит и защиту в соответствии с международными правовыми нормами.

Для российского солдата, обвиняемого в убийстве мирного жителя в Сумской области, запросили пожизненное заключение. Рассматривать дело Вадима Шишимарина начали 13 мая. Сегодня состоялись допросы свидетелей, самого обвиняемого. Двоих свидетелей защиты допросить не удалось: ух обменять в ходе обмена военнопленными. Шишимарин вчера полностью признал вину.

В Курской области погиб от обстрела один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт

Сегодня утром обстреляли село Теткино и Алексеевку: уже в третий раз.

В Теткино один погибший: водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту, сообщил Старовойт. Один человек получил ранение.

Британская разведка сообщила, что в последние недели в России уволили высокопоставленных командиров, которые, плохо действовали на начальных этапах боев в Украине.

Среди уволенных называют генерала-лейтенанта Сергея Киселя, командовавшего элитной 1-й гвардейской танковой армией. По данным спецслужб, его дисквалифицировали за неспособность захватить Харьков.

Вице-адмирала Игоря Осипова, который командовал Черноморским флотом России, отстранили от должности после затопления крейсера «Москва» в апреле.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Владимира Путина.

В разведке добавляют, то культура сокрытия и поиска козлов отпущения распространена в российской военной системе и системе безопасности. Это говорит о том, что в будущем официальные лица, причастные к бом в Украине, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России. Это может создать дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления, поскольку офицеры все чаще стремятся отложить принятие ключевых решений на свое начальство. В этих условиях России будет сложно вернуть себе инициативу.