Молдова попросила вывести российские войска из Приднестровья

Во время выступления в Европарламенте президент Молдовы Майя Санду попросила вывести российские войска из Приднестровья. Как пишет 18 мая The Moscow Times, войска страны, ведущей боевые действия в соседнем государстве, нарушают нейтралитет Молдавии.

Майя Санду подчеркнула, что российские войска нарушают нейтралитет Молдовы. По ее словам, Кишинев может найти мирное дипломатическое решение приднестровского конфликта. Вооруженного конфликта страна хочет избежать, а решить все проблемные вопросы и реинтегрировать территорию можно дипломатическим путем, уверена Санду.

В Минобороны России в конце апреля сообщали о новых целях «спецоперации» в Украине. С того момента целью российских войск было установление контроля над южными портами Украины и обеспечение выхода к Приднестровью, где якобы притесняют русскоязычное население.

С того времени в Приднестровье произошло несколько происшествий: было обстреляно здание минобороны в Тирасполе, военные склады, радиовышка.