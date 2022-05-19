Close

#Новости

Молдова попросила вывести российские войска из Приднестровья

19.05.2022

Сейчас страна сохраняет нейтралитет, подчеркнула президент Майя Санду

Во время выступления в Европарламенте президент Молдовы Майя Санду попросила вывести российские войска из Приднестровья. Как пишет 18 мая The Moscow Times, войска страны, ведущей боевые действия в соседнем государстве, нарушают нейтралитет Молдавии.

Майя Санду подчеркнула, что российские войска нарушают нейтралитет Молдовы. По ее словам, Кишинев может найти мирное дипломатическое решение приднестровского конфликта. Вооруженного конфликта страна хочет избежать, а решить все проблемные вопросы и реинтегрировать территорию можно дипломатическим путем, уверена Санду. 

В Минобороны России в конце апреля сообщали о новых целях «спецоперации» в Украине. С того момента целью российских войск было установление контроля над южными портами Украины и обеспечение выхода к Приднестровью, где якобы притесняют русскоязычное население. 

С того времени в Приднестровье произошло несколько происшествий: было обстреляно здание минобороны в Тирасполе, военные склады, радиовышка. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.