«Важные истории»* рассказали о немецком зяте Путина

«Важные истории»* и немецкое издание Der Spiegel опубликовали новое расследование о младшей дочери президента России Екатерине Тихоновой. По данным издания, она несколько последних лет жила на две страны: Россию и Германию. «Президент России называет тех, кто ориентируется на Запад, национал-предателями. Тогда в национал-предатели нужно записать и его дочь, которая в последние годы жила со своим избранником Игорем Зеленским на две страны», — пишут «Важные истории».

Екатерина Тихонова с 2017 по 2019 год часто летала из Мюнхена в Москву. Ее муж — известный артист Игорь Зеленский. Журналисты издания на основании данных от четырех источников выяснили, что он стал новым избранником Екатерины Тихоновой.

Перелеты Тихоновой в Москву отследили по спискам пассажиров. Среди часто летающих были Тихонова, Зеленский, ребенок, няни и охрана. Данные о перелетах из Москвы в Мюнхен Екатерины Тихоновой издание имеет за последние два года. Всего было более 50 таких поездок.

Также в распоряжении издания были документы из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента (СБП) и личного охранника Тихоновой Алексея Скрипчака. Дочь Тихоновой родилась в 2017 году, ее отчество Игоревна, что соответствует имени Зеленского.

Источник Der Spiegel в Баварском балете на вопрос о своем бывшем руководителе сразу ответил, что Зеленский «скорее всего партнер дочери Путина», хотя журналисты даже не спрашивали об их семейных связях.

Журналисты не знают, когда они познакомились. Но с первым мужем Тихонова рассталась, судя по письмам, не позднее 2017 года. С этого же времени Тихонова начинает активно, порой по несколько раз в месяц, летать в Мюнхен.

Игорь Зеленский возглавил Баварский государственный балет в 2016 году и с тех пор, видимо, жил в Германии. Репортеры Der Spiegel пришли по адресу его регистрации, но застали там его бывшую супругу — экс-балерину Мариинки Яну Серебрякову. У них трое совместных детей. На вопросы журналистов она отвечать отказалась.

К концу 2019 года, предполагают журналисты, Екатерина Тихонова переехала к своему партнеру. Об этом говорит одно из писем в архиве охранника дочери Путина Алексея Скрипчака, которое называлось «Переезд в Германию». Представитель компании, занимающейся международными переездами, объяснял, как нужно правильно описывать и оценивать перевозимые предметы, книги и другие вещи.

Игорю Зеленскому 52 года, он один из самых успешных и известных артистов балета из России. Он был солистом Мариинского театра, премьером труппы New York City Ballet, приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других мировых сцен. К концу театральной карьеры Зеленский стал больше внимания уделять менеджменту. Он возглавлял балет в Новосибирском театре и труппу московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 2016 года Зеленский руководил Баварским государственным балетом в Мюнхене.

С 2016 года были слухи о том, что Зеленский, по «непроверенным данным», пользуется серьезной поддержкой на высоком уровне. С 2018 года Зеленский вошел в наблюдательный совет фонда «Национальное культурное наследие», который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Такие комплексы должны были появиться в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерове по инициативе Путина. Бюджет проектов составлял 120 млрд рублей. До сих пор ни один из комплексов не достроен.

Как отметили журналисты, Зеленский описывал свою жизнь в Мюнхене как идиллическую жизнь бюргера. Владимиру Путину, дедушке дочери Зеленского, такое вряд ли должно было понравиться: в середине марта он назвал «национал-предателями» граждан России, ориентирующихся на Запад.

Контракт Зеленского с Баварским балетом должен был закончиться в 2026 году, но в апреле этого года он объявил об уходе из театра по семейным обстоятельствам, сославшись на то, что ему нужно проводить больше времени с семьей.

Скорее всего, отметили журналисты, его уволили из-за отказа публично осудить Россию за агрессию в Украине. Пранкеры Вован и Лексус звонили управляющему директору Баварской государственной оперы Сержу Дорни. Он, думая, что беседует с министром культуры Украины, сказал: «Мы с ним [Зеленским] говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно. У нас с ним состоялся разговор, и я подвёл его к такому выводу», — пояснил руководитель оперы.

Где с тех пор находятся Зеленский и дочь Путина Катерина Тихонова, нам неизвестно. Der Spiegel пытался дозвониться Зеленскому, но тот не снял трубку. «Важные истории» отправили сообщение Тихоновой и ждут ее ответа.

*«Важные истории» Минюст РФ признал нежелательной организацией.