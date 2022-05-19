Второй день суда над российским солдатом: его обвиняют в убийстве мирного жителя

Сегодня в Киеве проходит второй день слушаний по делу о военных преступлениях. Контрактника Вадима Шишимарина обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области. Жена погибшего потребовала для него пожизненный срок, но не будет против, если его обменяют на военных с завода «Азовсталь», сообщает издание «Грати».
UPD:
- Суд назначил продолжение процесса на 10:00 20 мая.
- Гособвинение запросило пожизненное заключение для Шишимарина.
«Вооруженные силы России не придерживаются норм Женевской конвенции. Гражданское население не должно быть объектами нападения», — сказал прокурор.
Двух предполагаемых свидетелей защиты допросить не удалось: их обменяли в ходе обмена военнопленными.
- На суде допросили рядового Ивана Мальтисова, который воевал и сдался в плен вместе с Шишимариным.
Мальтисов вместе с Шишимариным 28 февраля был в Сумской области. Колонну российской техники, которая планировала выехать из Украины, разбили ВСУ, несколько солдат, в том числе Мальтисов, пошли вперед. Они увидели машину, выстрелили в нее, затем выстрелили в машину.
Когда они сели в машину, подбежал старший лейтенант, прапорщик и еще рядовой. Все подсели к ним. У всех было оружие. Мальтисов говорит, что тоже не знает человека, который настоял, чтобы Шишимарин выстрелил в мирного гражданина с велосипедом. Но после выстрела Шишимарина, солдат попросили поставить оружие на предохранители.
«Старший лейтенант, который сидел сзади, приказал, чтобы все поставили оружие на предохранители. Чтобы этого больше не делали, не стреляли по гражданским», – сказал Мальтисов.
Прокурор Синюк спросил. Мог ли Шишимарин не выполнить приказ. Мальтисов сказал, что они были старше, мы их слушались.
- Как пояснил Шишимарин, он просто выполнил приказ.
«Прапорщик Кафуров приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью», — рассказал Шишимарин.
При этом во время допроса он заявил судье, что понимал, что перед ним гражданский. И то, что он мог действовать иначе, Шишимарин тоже понимал.
«Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания», — высказал свое отношение к преступлению солдат. Но о том, понимает ли он, что Украина — независимая страна и он вторгся в нее, он ответил, что «не интересовался этим».
Заседание по его делу прошло вчера. Вадим Шишимарин отказался от вступительного слова, но полностью признал вину. Перерыв в слушаниях сделали из-за того, что все не смогли поместиться в зал судебных заседаний.
По версии обвинения, он 28 февраля убил 62-летнего Александра Шелипова — жителя поселка Чупаховка в Сумской области. Вадим Шишимарин попросил прощения у жены убитого Катерины Шелиповой.