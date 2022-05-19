Второй день суда над российским солдатом: его обвиняют в убийстве мирного жителя

Сегодня в Киеве проходит второй день слушаний по делу о военных преступлениях. Контрактника Вадима Шишимарина обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области. Жена погибшего потребовала для него пожизненный срок, но не будет против, если его обменяют на военных с завода «Азовсталь», сообщает издание «Грати».

UPD:

Суд назначил продолжение процесса на 10:00 20 мая.



Гособвинение запросило пожизненное заключение для Шишимарина.

«Вооруженные силы России не придерживаются норм Женевской конвенции. Гражданское население не должно быть объектами нападения», — сказал прокурор.

Двух предполагаемых свидетелей защиты допросить не удалось: их обменяли в ходе обмена военнопленными.

На суде допросили рядового Ивана Мальтисова, который воевал и сдался в плен вместе с Шишимариным.

Мальтисов вместе с Шишимариным 28 февраля был в Сумской области. Колонну российской техники, которая планировала выехать из Украины, разбили ВСУ, несколько солдат, в том числе Мальтисов, пошли вперед. Они увидели машину, выстрелили в нее, затем выстрелили в машину.

Когда они сели в машину, подбежал старший лейтенант, прапорщик и еще рядовой. Все подсели к ним. У всех было оружие. Мальтисов говорит, что тоже не знает человека, который настоял, чтобы Шишимарин выстрелил в мирного гражданина с велосипедом. Но после выстрела Шишимарина, солдат попросили поставить оружие на предохранители.

«Старший лейтенант, который сидел сзади, приказал, чтобы все поставили оружие на предохранители. Чтобы этого больше не делали, не стреляли по гражданским», – сказал Мальтисов.

Прокурор Синюк спросил. Мог ли Шишимарин не выполнить приказ. Мальтисов сказал, что они были старше, мы их слушались.

Как пояснил Шишимарин, он просто выполнил приказ.

«Прапорщик Кафуров приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью», — рассказал Шишимарин.

При этом во время допроса он заявил судье, что понимал, что перед ним гражданский. И то, что он мог действовать иначе, Шишимарин тоже понимал.

«Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания», — высказал свое отношение к преступлению солдат. Но о том, понимает ли он, что Украина — независимая страна и он вторгся в нее, он ответил, что «не интересовался этим».

Заседание по его делу прошло вчера. Вадим Шишимарин отказался от вступительного слова, но полностью признал вину. Перерыв в слушаниях сделали из-за того, что все не смогли поместиться в зал судебных заседаний.

По версии обвинения, он 28 февраля убил 62-летнего Александра Шелипова — жителя поселка Чупаховка в Сумской области. Вадим Шишимарин попросил прощения у жены убитого Катерины Шелиповой.