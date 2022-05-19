Минобороны: из «Азовстали» сдался еще 771 человек

Минобороны России сообщило, что за последние сутки из завода «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 человек. Правозащитники сообщают, что часть военных вывезли в колонии в России: из них планируют выбить показания о военных преступлениях, которые потом станут основой большого уголовного дела. В The New York Times уточняют, как с ними должны обращаться в соответствии с международными нормами права.

Минобороны России уточнило, что общее число эвакуированных военных с завода составило 1 730. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР: в Новоазовске и Донецке. Также в Telegram-канале ведомства опубликовали несколько видео, где украинские военнопленные рассказывают об условиях содержания.

The New York Times пишет, что сдавшиеся в плен военные имеют право на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями как военнопленные. С ними необходимо обращаться гуманно, защищать их от насилия, запугивания, давать убежище и обеспечивать водой, едой, медпомощью и одеждой. Посещать их могут представители Международного комитета Красного креста.

Кремль сообщал о том, что с ними будут обращаться гуманно и в соответствии с международными правовыми нормами. Однако некоторые официальные лица призывают поступать с ними как с военными преступниками. Следственный комитет России уже планирует допросить их, депутаты призывают судить их и даже сделать для них исключение в моратории на смертную казнь.

Как сообщает правозащитный проект Gulagu.Net, сотрудники ФСИН уже вывезли часть военнопленных в российские СИЗО.

«Кураторы ФСИН готовят пресс-хаты и армию внутрикамерных агентов, 2 и 4 отделу ГОУ ФСИН поручено организовать в камерах СИЗО по полной программе внутрикамерную разработку, оборудуют более 300 камер. Для руководителей ФСИН, СКР и Генпрокуратуры наступает «звездный час», им поручено оказать в полной мере содействие ФСБ в подготовке большого процесса над «нацистами и бандеровцами», — сообщает Gulagu.Net.

Проводить процесс над ними могут в Москве или одном из крупных городов ЛДНР.

«Военные выступают за проведение этого процесса в ЛДНР с учётом смертной казни, которую там очень быстро приводят в исполнение. ФСБ и АП склоняются к проведению в Москве для участия иностранных журналистов, но это только в том случае, если будут обеспечены нужные показания и контролируемые на 100% «говорящие головы», которых за месяцы внутрикамерной разработки научат без запинки рассказывать и про причастность ЦРУ к неким секретным лабораториям и тюрьмам в Украине, и про пытки и прочие ужасы и кошмары. И самое постыдное. Источник сообщает о негласном указании «опускать» всех, кто отказывается от «сотрудничества со следствием». Детали и подробности после совещания, которое пройдёт с участием генералов ФСБ и ФСИН в ближайшие дни», — добавляют правозащитники.