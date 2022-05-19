WP: в НАТО разногласия по поводу усиления войск в Восточной Европе

The Washington Post 17 мая пишет, что среди членов НАТО появились разногласия по поводу расширения военного присутствия в Восточной Европе. Страны Балтийского региона и Польша просят усилить контингент военных, создать новые системы ПВО, чтобы затруднить возможное вторжение России. Политики в других странах скептически относятся к тому, что российские силы в ближайшее время будут представлять угрозу для территории НАТО.

Решение по поводу военного присутствия НАТО в Европе примут к концу июня на саммите в Мадриде.

Согласно конфиденциальному совместному предложению Литвы, Латвии и Эстонии, «нельзя исключать прямую военную агрессию России против союзников НАТО». Государства считают, что Россия может быстро сосредоточить вооруженные силы на восточной границе НАТО и угрожать Альянсу короткой войной и свершившимся фактом агрессии, добавляют в балтийских странах. Они также предлагают перебросить около 20 тыс. военных в случае угрозы.

Сами дивизии, по предложенному плану, не будут постоянно находиться в каждой стране, но их техника будет размещена там заранее, и НАТО предоставит тысячи дополнительных сил, которые будут находиться в состоянии готовности для каждой страны в случае кризиса. Численность войск, которые постоянно присутствуют, будет увеличена с 2000 (до февраля) до 6000 человек . В Польше уже увеличили число военных: сейчас здесь более 10000 американских военнослужащих, в то время как до войны их численность составляла 4500 человек.

Другие страны относятся к потенциальной угрозе скептически, а к новым обязательствам в Восточной Европе — с осторожностью. Некоторые считают, что крупномасштабное развертывание приведет к финансовым потерям и тому, что войска будут отвлечены с территории. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от действий, которые бы сделали невозможной в будущем работу с Россией.

Однако многие признают, что отсутствие реакции на российские действия стало бы стратегической ошибкой, как и ограниченная реакция Запада на вторжение России в 2008 году в Грузию и аннексию Крыма в 2014 году . Это стало сигналом для Путина, что он может избежать наказания за нападение на соседей.

По мнению генсекретаря МИД Эстонии Йонатана Всевиова, в случае Украины Путин поверил в собственную пропаганду. И если сейчас он увидит военные силы, которые могут дать отпор, то не допустит подобной ошибки с НАТО.

Помимо прочего, страны Восточной Европы опасаются, что после боев в Украине партнеры в Западной Европе хотят скорее вернуться в обычное русло. И поддержка, общий дух помощи могут исчезнуть, анонимно высказался один из участников саммита НАТО.

Неминуемого вторжения в большинстве стран Восточной Европы не ожидают, подчеркивают журналисты WP. Они считают, что необходимо предотвратить успех российской армии на востоке Украины.

США сообщают, что в НАТО существует соглашение о том, чего страны с восточным флангом делать не должны, и терпеть вторжение до того момента, пока не прибудут силы Альянса. Постоянное размещение военного контингента считают дорогостоящим и громоздким. А заблаговременное размещение техники, отбор военных, изменение структуры командования в США считают более уместным. Сейчас в Европе около 100 тысяч военных, против 60 тысяч до февраля 2022 года. Но многие из этих войск живут в неприемлемых для более длительных миссий условиях, спят в импровизированных казармах.

Страны Восточной Европы предлагают отказаться от соглашения с Россией от 1997 года, по которому развертывание войск на востоке Германии ограничено. Россия, согласно договору, выказывала приверженность поддержанию мира.

Проблемой в Европе считают и размещение российских войск в Беларуси. По мнению некоторых членов Альянса, из-за этого даже постоянные военные базы и новые войска могут не дать необходимой защиты.

Среди прочих проблем, усиливающих разногласия, есть другие угрозы, которыми может пренебречь Альянс. Это терроризм и незаконная иммиграция через Средиземноморье — более актуальные вопросы для стран, которые находятся далеко от России, но близко к Северной Африке, как Испания и Италия.