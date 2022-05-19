Лукашенко разрешил применять смертную казнь за покушение на теракт

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил поправки в УК республики. Теперь смертную казнь можно будет применять за покушение на теракт, пишут «Ведомости». Ранее соответствующие поправки одобрили верхняя и нижняя палаты Национального собрания Беларуси.

Теперь применить высшую меру наказания суд может при приготовлении к покушению на убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны. Смертная казнь будет действовать при подготовке к покушению на совершение акта терроризма, в том числе международного, с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ. Также в число преступлений, на которые распространяется смертная казнь, попала подготовка к покушению на убийство государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной работой, для устрашения населения или воздействия на принятие решений.

В Европе и СНГ Беларусь — единственная страна, где сохраняется смертная казнь. Ее могут назначить мужчинам от 18 до 65 лет на момент вынесения приговора.

Генпрокуратура Беларуси 17 марта завела уголовное дело на советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича за призыв к совершению терактов на объектах Белорусской железной дороги, пишет ТАСС. Арестович призывал начать «рельсовую войну», чтобы уничтожить участки железной дороги, по которым идет снабжение российской армии.