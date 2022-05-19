МИД России сообщил о высылке дипломатов Франции, Италии и Испании

МИД России 18 мая сообщил о высылке дипломатов сразу трех стран: Франции, Италии и Испании. Десятки человек объявили персонами нон грата и потребовали покинуть страну.

Итальянского посла в России Дж.Стараче вызвали в МИД и выразили протест в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями по выдворению из страны 30 сотрудников российской дипмиссии на Апеннинах. В ответ из России должны будут уехать в восьмидневный срок 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений.

Посол Испании в Москве М.Гомес Мартинес также получил протест в связи с провокационными высказываниями Мадрида. Из Италии были выдворены 27 российских дипломатов. Из России должны будут уехать в течение недели 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге.