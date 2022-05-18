ОВД-инфо*: суд арестовал журналиста CIT по делу о «фейках»

Басманный районный суд Москвы сегодня заочно арестовал журналиста Conflict Intelligence Team Руслана Левиева на два месяца по делу о «фейках» о российской армии (п.«в» ч.2 ст.207.3 УК РФ), сообщает ОВД-инфо*. Вместе с ним по делу проходит журналист Майкл Наки.

Подпункт статьи предполагает, что Левиев создавал фейки «с искусственным созданием доказательств обвинения».

Conflict Intelligence Team занимается расследованием военных конфликтов с 2014 года. Журналисты проводили анализ действий военных в Сирии, на Донбассе и сейчас — в Украине.