Суд оставил Владимира Кара-Мурзу под стражей

Как сообщил адвокат политика Вадим Прохоров в своем Facebook, Владимир Кара-Мурза должен будет оставаться под стражей до 12 июня. Басманный районный суд Москвы отклонил жалобу. Поручительства за политика дали пять депутатов Мосгордумы, 17 муниципальных депутатов и трое региональных.

Во время суда, рассказал Прохоров, связь между СИЗО-5, где находится политик, и Мосгорсудом постоянно прерывалась. Прокурор аргументировала необходимость содержания под стражей тем, что «между домом Кара-Мурзы в Замоскворечье и посольством Британии по прямой — 4 километра. «Может сбежать!» — подсчитала прокурор.

Решение по жалобе судья вынесла всего за три минуты.

Уголовное дело о распространении якобы ложной информации об использовании российских вооруженных сил (ст. 207.3 УК РФ) завели на Кара-Мурзу 12 апреля. В это время он отбывал административный срок за неповиновение полиции: он изменил траекторию своего движения при виде полицейских, не хотел показывать документы и садиться в патрульную машину.