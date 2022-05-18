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#Новости

Иркутский правозащитник покинул Россию

18.05.2022

Недавно у Алексея Тупицина прошел обыск по делу о признанных экстремистскими штабах Навального

Редактор независимого иркутского издания «Усть-Кут 24» правозащитник Алексей Тупицин покинул Россию. Как пишет независимый журналистский Telegram-канал ASTRA, он эмигрировал в Литву.

У Алексея Тупицина 13 мая прошел обыск , а допрос продолжился 14 мая. Силовики пришли к нему в дом в Иркутске и в Усть-Куте при поддержке ОМОНа. Алексей с женой проходили в качестве свидетелей по «экстремистским делам» штабов Навального. Во время обысков у них изъяли всю технику. 

В 2021 году Тупицин баллотировался на пост депутата Госдумы от партии «Яблоко». Портал «Усть-Кут 24» заблокировали после начала «спецоперации».



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