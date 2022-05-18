Рассмотрение дела против россиянина о военных преступлениях перенесли на завтра

Сегодня Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение дела против российского солдата Вадима Шишимарина. Его обвиняют в военном преступлении: по версии обвинения, он расстрелял безоружного мирного жителя, сообщает издание «Ґрати».

Следующее заседание состоится 19 мая в 12:00 по Киеву. Сегодня в зале суда присутствовало около 150 журналистов.

Вадим Шишимарин был командиром отделения 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области. Ему 21 год. Обвинение настаивает на том, что в феврале он расстрелял безоружного мирного жителя 62-летнего Александра Шелипова в Сумской области. Таким образом он нарушил законы и обычаи войны, добавляет обвинитель. Шишимарин на вопрос суда, признает ли он вину, ответил — да, полностью.

«Ґрати» также пишут, что на суде была родственница убитого.

После того как зачитали обвинение, выступил адвокат задержанного. Виктор Овсянников. Он призвал суд подходить к делу с холодной головой, несмотря на то, что Украина дает отпор агрессору.

«Мы морально и юридически не имеем права руководствоваться только нашими чувствами. Украина, в первую очередь, правовая страна. Прошу, Ваша честь, очень тщательно оценивать доказательства и показания свидетелей и руководствоваться исключительно своими внутренними убеждениями», — добавил Овсянников.

Вадим Шишимарин. Фото: Лариса Калик, Ґрати