Суд заочно арестовал экс-менеджера «Аэрофлота» Андрея Панова

Сегодня Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, пишет РБК. Однако сам Панов связывает преследование со своей колонкой в Financial Times, где он критиковал действия Путина, призывал топ-менеджеров крупных российских компаний саботировать сделки, не поддерживать режим и бои в Украине

Срок ареста составляет два месяца. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ).

Поводом стала маркетинговая стратегия компании, которую разработала американская компания Bain в 2019 году. Стоимость контракта составила около 200 млн рублей. Дело ведет управление МВД на транспорте.

Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Как сообщил РБК Панов, обвинения появились через три года после одобрения маркетинговой стратегии советом директоров, в который входили три министра транспорта и два гендиректора «Аэрофлота» разных лет. Поэтому очевидно, добавил он, что преследование политически мотивировано.

Уголовное дело завели через день после его колонки в Financial Times, которая вышла 12 апреля. На следующий день в офисе «Аэрофлота» прошли обыски. Панов сейчас находится не в России.