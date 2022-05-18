Минобороны: из «Азовстали» сдались 959 бойцов

На брифинге Минобороны России заявили о том, что из сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались 694 военных за последние сутки, 29 человек из них ранены.

Всего на подконтрольные России территории вывезли из «Азовстали» за последние двое суток 959 человек, 80 из них с ранениями разной степени тяжести.

Мариуполь называют победой Путина. С помощью этого города Россия получила контроль над Азовским морем и сухопутный путь в Крым.

Но судьба военных неясна. Кремль говорит о том, что с пленными будут обращаться в соответствии с международными нормами права. Украина планирует обменять защитников Мариуполя. Депутаты Госдумы предлагают судить их и даже применить смертную казнь. Следственный комитет планирует допросить эвакуированных бойцов.