Международный уголовный суд направил 42 эксперта в Украину

Пресс-служба Международного уголовного суда (МУС) 17 мая подтвердила отправку в Украину группы из 42 экспертов. Среди них следователи, судебно-медицинские эксперты и вспомогательный персонал. Сотрудничает с судом правительство Нидерландов.

Информацию подтвердил прокурор МУС Карим Хан, группа экспертов будет помогать украинским властям. По его словам, это самое масштабное разовое развертывание такой группы на местах с момента создания.

Участие специалистов из Нидерландов позволит собрать больше свидетельских показаний, идентифицировать криминалистические и цифровые материалы. Они обеспечат сбор информации, которая будет использоваться в разбирательствах МСУ.

Ранее в Украину прибыли и эксперты из Франции. С ними новая группа следователей будет тесно взаимодействовать, заявил Хан. Они будут задействованы на расследовании преступлений в Буче и других городах Киевской области.

Всего готовность направить своих экспертов высказало 21 государство, а 20 государств обязались обеспечить финансовые взносы.

Госдепартамент США объявил о запуске программы по наблюдению за конфликтом, которая будет реализована в сотрудничестве с несколькими организациями и Йельским университетом. Сотрудники программы будут собирать и анализировать доказательства военных преступлений российских войск. Минобороны России отрицает причастность российских военных к нападениям на мирных жителей и атаке на гражданские цели. Вся аналитика, отмечает «Голос Америки», будет публиковаться на сайте программы.

*«Голос Америки» признан Минюстом России иностранным агентом.